¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?
La Generación Z en Perú ha tomado protagonismo en las calles con protestas que ya suman dos días consecutivos en Lima y regiones.
Ayer, viernes 20 de septiembre, se registraron los primeros enfrentamientos en el centro de Lima durante la marcha que rechazó la reforma del sistema de pensiones y cuestionó al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.
Segundo día de marchas en Lima y regiones
Hoy, domingo 21 de septiembre, continúa la Marcha de la Generación Z en la Plaza San Martín desde las 5:00 p. m., y se prevé que la convocatoria se replique en ciudades como Piura, Trujillo y Puno.
Los organizadores aseguran que la protesta busca visibilizar el malestar ciudadano no solo por la reforma previsional, sino también por la corrupción, la inseguridad y lo que consideran un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Quiénes convocan la Marcha de la Generación Z?
Los convocantes son colectivos juveniles y ciudadanos entre los 18 y 28 años, articulados principalmente a través de redes sociales, transmisiones en vivo y grupos de WhatsApp.
Entre sus voceros visibles están Isabel Saavedra y Wilder Lozano, quienes señalaron en entrevistas que la organización no responde a partidos políticos, sino a una indignación genuina frente a la crisis social y política del país.
Demandas de la Generación Z
Las principales demandas de la protesta son:
Rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.
Derogación de la reforma del sistema de pensiones, considerada una roboreforma por obligar a la afiliación forzosa en la AFP o la ONP.
Medidas contra la inseguridad ciudadana que afecta a todo el país.
Lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad de políticos y funcionarios.
Con estas consignas, la Marcha de la Generación Z se consolida como una de las manifestaciones más importantes de los últimos meses, sumando el respaldo de colectivos sociales y gremios como los transportistas.
Ingresa a http://ptv.pe/453806 para más información
Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 21/09/2025
Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe
Desde 24 Horas
24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima.
¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?.
24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.
La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.
Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.
Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.
BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.
Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.
Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.
Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.
La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).
Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.
Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.
La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.
Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.