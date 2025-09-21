GRABADO el 21-09-2025

¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?

La Generación Z en Perú ha tomado protagonismo en las calles con protestas que ya suman dos días consecutivos en Lima y regiones.



Ayer, viernes 20 de septiembre, se registraron los primeros enfrentamientos en el centro de Lima durante la marcha que rechazó la reforma del sistema de pensiones y cuestionó al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.



Segundo día de marchas en Lima y regiones



Hoy, domingo 21 de septiembre, continúa la Marcha de la Generación Z en la Plaza San Martín desde las 5:00 p. m., y se prevé que la convocatoria se replique en ciudades como Piura, Trujillo y Puno.



Los organizadores aseguran que la protesta busca visibilizar el malestar ciudadano no solo por la reforma previsional, sino también por la corrupción, la inseguridad y lo que consideran un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Legislativo.



¿Quiénes convocan la Marcha de la Generación Z?



Los convocantes son colectivos juveniles y ciudadanos entre los 18 y 28 años, articulados principalmente a través de redes sociales, transmisiones en vivo y grupos de WhatsApp.



Entre sus voceros visibles están Isabel Saavedra y Wilder Lozano, quienes señalaron en entrevistas que la organización no responde a partidos políticos, sino a una indignación genuina frente a la crisis social y política del país.



Demandas de la Generación Z



Las principales demandas de la protesta son:





Rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.

Derogación de la reforma del sistema de pensiones, considerada una roboreforma por obligar a la afiliación forzosa en la AFP o la ONP.

Medidas contra la inseguridad ciudadana que afecta a todo el país.

Lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad de políticos y funcionarios.





Con estas consignas, la Marcha de la Generación Z se consolida como una de las manifestaciones más importantes de los últimos meses, sumando el respaldo de colectivos sociales y gremios como los transportistas.





Ingresa a http://ptv.pe/453806 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 21/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima.

¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.