#LOÚLTIMO | La empresaria Jackeline Janina Salazar Flores fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional la noche de este viernes 24 de mayo en una vivienda del distrito de Carabayllo. El general Óscar Arriola, jefe del Estado mayor general de la PNP, informó que la empresaria no presenta lesiones "evidentes"; sin embargo, será revisada por el medico legista para que se verifique que no sufrió algún daño físico. Según Arriola, cuatro sujetos fueron detenidos por el secuestro de Salazar. Aún no se han identificado a todos pero sí a uno de ellos, alias Cheto. Como se recuerda, ella fue secuestrada la noche del 13 de mayo, cuando dos automóviles interceptaron su camino mientras circulaba por la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos, cerca de la comisaría de Sol de Oro de dicho distrito.



