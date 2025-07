GRABADO el 18-07-2025

Transmisión en directo de Cosmos Perú

This stream is created with PRISMLiveStudio

Desde Cosmos Perú

Instalan comité de apoyo al Censo Nacional 2025.

Fiscalización despeja zona externa del mercado Palermo.

Gore invierte más de S/ 24 millones en el Iren Norte.

Reconstrucción del c.s Elio Jacobo tiene una inversión de S/ 27 millones.

Hombre cae a buzón sin tapa en el jr. Bolívar.

Menor resulta gravemente herida tras caída de poste.

Talan árboles con más de 30 años en urb. La Perla.

Transmisión en directo de Cosmos Perú.

A catorce años condenaron a alias Thalía.

Capturan a hombre Robacasas.

Escolar muere tras un disparo en la cabeza.

Maleantes dispararon contra miniván en el C.P. Roma.

Capturan a alias "Mellizo" implicado en extorsiones.

Disparos al aire generaron pánico entre pasajeros.

Comerciante habría sido estafada bajo modalidad del Yape.

Además hoy día 19 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.