Detonan explosivo en vivienda de ex gerente del Gore

La ola de violencia no se detiene. Un nuevo atentado estremeció a los vecinos del sector comprendido entre las calles Francisco Navarrete y 24 de Julio, donde un artefacto explosivo fue detonado frente a la vivienda del ex gerente del Gobierno Regional de Tumbes, Jhon Piero Dios Valladolid.



El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando dos sujetos no identificados colocaron el explosivo en la fachada de la vivienda y huyeron rápidamente por los alrededores del Cementerio El Carmen, según los primeros reportes policiales.



Fuentes cercanas a la investigación revelaron que el ex funcionario habría sido víctima de constantes amenazas por parte de extorsionadores, quienes le exigían altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.



Este nuevo caso se suma a una preocupante cadena de extorsiones y atentados que vienen afectando a funcionarios, empresarios y ciudadanos en la región, sin que hasta ahora se evidencien acciones firmes o efectivas por parte de las autoridades de seguridad para frenar este flagelo.



Los vecinos, alarmados por la explosión, exigieron mayor presencia policial y resultados concretos frente al avance de la delincuencia organizada.



La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones del caso para dar con la identidad de los autores materiales e intelectuales del atentado.



