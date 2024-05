Tras varios días en estado crítico, falleció lamentablemente el hombre que fue quemado, presuntamente por su expareja, en la ciudad de Tumbes. La víctima se encontraba internado en el Hospital 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, presentando quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo.



Diana Sosa, familiar de la víctima, informó que su primo estaba listo para ser sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, los médicos no ofrecieron esperanzas de sobrevivir debido a la gravedad de su estado. "La familia está pidiendo justicia. Queremos que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias y que el proceso no quede inconcluso", indicó.



LOS HECHOS



Sosa detalló cómo ocurrieron los hechos que culminaron con la vida de Faustino Miguel Sosa Esquén. Según explicó, Faustino ya no mantenía una relación con su presunta agresora, Felicita Isabel Romero Palas.



"Habían mantenido una relación de cuatro años. Esa noche, ella lo citó en su casa para una reunión sobre su hija, pero durante la noche surgieron discusiones y, alrededor de la 1:30 de la madrugada, mi primo salió de la casa envuelto en llamas", relató.



Asimismo, señaló que la mujer ha emitido una declaración falsa a la Policía Nacional, asegurando que no tenía combustible en su domicilio, aunque las autoridades encontraron tres bidones de gasolina.



"Ella alegó que mi primo le había pedido encender un cigarrillo y que fue entonces cuando se produjo el incidente", recalcó Sosa, quien ella y su familia piden justicia para que la muerte de su primo no quede impune.

