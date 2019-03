¿Y si la ciencia tuviera más en cuenta a las mujeres? »

Jueves 14 de Marzo de 2019 - Desde París (AFP)

¿Se han estudiado los efectos de tal o cual medicamento en las mujeres? ¿Por qué los asistentes personales virtuales tienen siempre nombres femeninos? Un grupo de investigadoras aboga porque se ponga fin a este tipo de sesgos en el campo de la investigación y la innovación.

Con motivo de la 21ª edición del Premio L'Oréal-Unesco por las Mujeres y la Ciencia, que se entrega a cinco investigadoras, varias expertas explicaron cómo estas desigualdades de género tienen un impacto en los resultados de investigación.

Especialmente en el ámbito de la salud: "Los hombres y las mujeres no presentan los mismos síntomas durante un ataque al corazón", recuerda Londa Schiebinger, profesora de Historia de Ciencias en la Universidad de Stanford, de California.

Pero como durante mucho tiempo se creyó que se trataba sobre todo de una afección masculina, las pruebas de diagnóstico fueron concebidas en consecuencia. Resultado: el seguimiento es a menudo inadaptado para las mujeres.

- El modelo: el hombre blanco -

"En medicina, históricamente el organismo del hombre blanco fue considerado como la norma. El de las mujeres era analizado a posteriori y estudiado a menudo como una desviación de la norma", añade esta científica, directora del proyecto "Innovaciones de género en ciencia, salud e ingeniería", en Stanford.

"Nos damos cuenta de que en materia de investigación, hay que trabajar a la vez sobre el hombre y sobre la mujer, en los animales machos y las hembras", incluido a nivel de células madre.

"Hay una necesidad absoluta de que los investigadores tengan en cuenta el sexo y el género en la ciencia", subraya Schiebinger.

"Las mujeres no son 'hombres más pequeños'. Es hora de ser conscientes de ello, sobre todo a la hora de desarrollar un medicamento", destaca la profesora Cara Tannenbaum, directora científica del Instituto de Salud de Mujeres y Hombres (ISFH) en Canadá.

Este instituto público tiene por misión alentar la investigación bajo la influencia del género y del sexo biológico en medicina y financiar sus posibles aplicaciones en el ámbito de la salud.

- Estereotipos -

También el auge de la inteligencia artificial (AI) suscita numerosas cuestiones: "Nos damos cuenta de que los algoritmos pueden reproducir estererotipos sexistas y desfavorecer a las mujeres en el proceso de selección, incluido en la atribución de préstamos bancarios", según Alexandra Palt, directora de la Fundación L'Oréal.

Rachel Adams, investigadora de la Universidad de Londres, examinó el caso de los asistentes personales virtuales, todos con voces femeninas por defecto.

Apple desarrolló Siri, un nombre nórdico que significa "bella mujer que os lleva a la victoria", subraya.

Amazon optó por Alexa, en alusión a Hera, la diosa griega de la fertilidad y del matrimonio. Cortana, la asistente de Microsoft, procede de un videojuego: se trata de una inteligencia artificial con una apariencia muy sexi.

Estas asistentes tienen una "voz pasiva, nada amenazadora", afirma Rachel Adams. Están encargadas de "cumplir tareas juzgadas poco importantes como fijar una cita". "Esto reproduce el estereotipo de la mujer al servicio del hombre".

- "¿Quieres salir conmigo?" -

Y cuando se les pregunta "¿Quieres salir conmigo?", una de ellas responde "Me gustaría, pero no tengo la forma corporal". Ninguna dice "no".

A la pregunta "¿Qué llevas puesto?", las respuestas iban desde "¿Por qué debería llevar algo?", hasta "Solo una pequeña prenda que encontré", antes de que se modificaran sus respuestas, a la luz de un estudio que Adams publicó en 2018.

Otro ámbito que según las investigadoras se debería tener en cuenta: el de los robots encargados de asistir a los ancianos en su vida diaria, según Schiebinger.

Para su concepción, es importante tener en cuenta las diferencias de sexo puesto que las necesidades no son las mismas, destaca.

Vehículos Subaru podrían presentar fallas en interruptor de luz (05/03/2019)

Motocicletas Yamaha modelo T-MAX presentarían fallas en faja (05/03/2019)

Motocicletas Yamaha T-MAX presentarían fallas en la unidad de control del motor (04/03/2019)

Vehículos de marca Mercedes Benz presentarían fallas en información sobre airbagairbag (27/02/2019)

MOTOCICLETAS YAMAHA MODELOS YZFR3 y MT 03 PODRÍAN PRESENTAR PROBLEMAS EN MANGUERA DE RADIADOR (11/02/2019)

Otras noticias

Una física argentina, Karen Hallberg, cuyos trabajos constituyen una "contribución fundamental" a la comprensión de los sistemas nanoscópicos y los nuevos materiales, es una de las cinco galardonadas del premio anual "Por las mujeres y la ciencia" que otorgarán este jueves en París la Fundación L'Óreal y la Unesco.

Cuatro días después del accidente de un 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que dejó 157 muertos y provocó la prohibición del uso de ese modelo de avión en todo el mundo, Boeing quedó entre la espada y la pared, obligado a restaurar su imagen.

La vida sin Facebook: quejas e ironías por una caída masiva de la red social » Facebook comenzó a restablecer su servicio este jueves, después de que la víspera sufriera una caída en gran parte del mundo que hizo que millones de personas se vieran forzadas a recordar lo que era vivir sin esta red social.

¿Y si la ciencia tuviera más en cuenta a las mujeres? » ¿Se han estudiado los efectos de tal o cual medicamento en las mujeres? ¿Por qué los asistentes personales virtuales tienen siempre nombres femeninos? Un grupo de investigadoras aboga porque se ponga fin a este tipo de sesgos en el campo de la investigación y la innovación.

La Eurocámara fracasa en el intento de apoyar el inicio de la negociación UE/EEUU » La Eurocámara fracasó este jueves en su intento de apoyar el inicio de la negociación de un acuerdo comercial sobre bienes industriales entre la Unión Europea y Estados Unidos, visto como una forma de evitar una guerra comercial.

La Eurocámara reclama "sanciones" contra el gobierno de Nicaragua » La Eurocámara urgió este jueves a la Unión Europea (UE) a adoptar "un proceso escalonado de sanciones" contra el gobierno de Nicaragua hasta que se restablezcan "plenamente" los "derechos humanos y libertades fundamentales".

Proponen a la activista sueca Greta Thunberg para el Nobel de la Paz » La adolescente sueca Greta Thunberg, instigadora de una huelga escolar para pedir acciones contra el cambio climático, fue propuesta para el Nobel de la Paz 2019, dijo este jueves uno de los tres políticos que lanzaron la iniciativa.