Presidente Duque apuesta por tecnología y creatividad para atraer inversiones

Martes 18 de Junio de 2019 - Desde Londres (AFP)

El presidente de Colombia, Iván Duque (D), recibe la bienvenida de la primera ministra británica Theresa May en el Nº 10 de la calle Downing, Londres, el 17 de junio de 2019 (AFP/AFP)

Las industrias creativas, la innovación tecnológica y el sector medioambiental son las nuevas apuestas de Colombia para impulsar el crecimiento económico, defendió el presidente Iván Duque el martes, durante una visita de trabajo a Londres donde su país busca captar inversiones extranjeras.

En el poder desde agosto de 2018, el conservador Duque afirmó, en el segundo día de una gira europea que tras Reino Unido debe llevarlo a Francia y Suiza, haberse marcado el objetivo de "cerrar las brechas (sociales y económicas), expandir la clase media y hacer una transformación sustancial de Colombia".

Quiere, afirmó, que el ingreso 'per capita' colombiano de 8.000 dólares anuales avance hacia los niveles de muchos otros países miembros de la OCDE, de unos 30.000 dólares.

Y sacar, con 2022 como horizonte, a 3,4 millones de colombianos de la pobreza y a 1,9 millones de la extrema pobreza, aseguró.

Para ello Duque apuesta por el desarrollo de la "economía naranja", es decir de las industrias creativas, de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y energías renovables, y otras formas de protección del medio ambiente, explicó durante un gran evento empresarial organizado por Colombia en Londres.

El encuentro, gestionado por la agencia gubernamental ProColombia y la bolsa de valores colombiana, presentó una cartera de 28 proyectos que requieren un total de más de 15.500 millones de dólares, incluidos 4.600 millones de dólares para la construcción de la primera línea de metro de Bogotá.

Pese a las palabras de Duque, son en su inmensa mayoría oportunidades de inversión para empresas británicas y, europeas en general, en grandes infraestructuras como aeropuertos, carreteras, sistemas de drenaje o plantas de regasificación.

Sin embargo, Peter Estlin, Lord Mayor de Londres, representante de los sectores financieros y profesionales de la capital, reconoció que como "una de las mayores plataformas culturales del mundo" la ciudad tiene mucho que ofrecer para el desarrollo de la industria creativa que persigue Colombia.

Actualmente, la denominada "economía naranja" tiene una contribución al PIB colombiano "dos veces superior a la del café", afirmó Duque que, considerando "este sector potencialmente transformador para Colombia", aspira por ejemplo a realizar coproducciones con el Reino Unido.

- Protección del medio ambiente -

Asimismo "la transformación social y empresarial también pasa por impulsar las energías renovables", defendió el presidente sudamericano, que se dijo determinado a proteger la biodiversidad de su país con medidas como reducir a cero la deforestación en los parques nacionales en 2022, y profundizar en la exploración de su riqueza geográfica. "No puedes proteger lo que no conoces (...) lo que no sabes cómo proteger", destacó.

En la tarde, Duque debía reunirse con el príncipe Carlos, heredero al trono británico y gran defensor de la ecología, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, entre otros, tras haberse encontrado el lunes con la primera ministra, Theresa May.

Colombia aspira además a un desarrollo tecnológico en ámbitos como la inteligencia artificial o el block chain -tecnología en que se basa la producción de monedas virtuales-, con el objetivo de "atraer inversiones que nos hagan los líderes de este sector en Latinoamérica", defendió asimismo el presidente en una de las capitales mundiales de la tecnología.

Con más de 500 millones de dólares invertidos por sus empresas, Reino Unido es el segundo mayor inversor europeo y el tercer mayor inversor global en Colombia, "un país en el que queremos ver más compañías británicas", afirmó el secretario de Estado para Política Comercial, George Hollingberry.

Y recordó que Londres ya firmó en mayo con Colombia, Perú y Ecuador un acuerdo que traslada al futuro contexto posBrexit las políticas comerciales que tienen actualmente en el marco de la Unión Europea (UE), bloque que el país debe abandonar el 31 de octubre.

Asimismo, gracias a sus acuerdos de libre comercio con numerosos países, Colombia permite el acceso a 1.500 millones de consumidores en el mundo, señaló por su parte el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo.

Por lo tanto, "no se trata solamente de atraer inversores a nuestro territorio, sino de atraerlos para que exporten desde allí", aseguró.

