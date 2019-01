El Banco de Japón vuelve a reducir su previsión de inflación

El banco central de Japón volvió a revisar a la baja este miércoles sus previsiones de inflación, una nueva muestra de sus dificultades para lograr la tasa de 2%, perseguida desde hace tiempo, ya que las autoridades consideran que es fundamental para impulsar la economía.

Tras un encuentro de dos días, el consejo político del Banco de Japón mantuvo su programa de flexibilización monetaria, como se esperaba, y redujo la previsión de inflación para el año fiscal que finaliza en marzo del año que viene al 0,9%, desde el 1,4%.

La decisión de revisar la previsión a la baja se debió en parte a la caída del precio del petróleo, señaló la entidad.

La revisión de su informe trimestral llega tras otra revisión a la baja en octubre.

El Banco de Japón lleva años intentando alcanzar su objetivo del 2% de inflación y defendió su decisión de mantener la flexibilización monetaria, incluso aunque otros bancos centrales hayan reforzado su política.

El banco también redujo levemente la previsión de inflación para el año fiscal en curso, que termina en marzo de 2019, a 0,8%, frente al 0,9% previo.

