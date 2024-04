Los abejorros en hibernación son capaces de sobrevivir días bajo el agua

Los abejorros en hibernación pueden resistir días bajo el agua, según un estudio publicado el miércoles, lo que sugiere que podrían sobrevivir a las inundaciones si el cambio climático lleva a un incremento de esos fenómenos.

La supervivencia de estos polinizadores, cruciales para los ecosistemas, es "alentadora" ante la preocupante tendencia de disminución de sus poblaciones, dijo Sabrina Rondeau, autora principal del estudio, a AFP.

El calentamiento global está provocando inundaciones más frecuentes y extremas en todo el mundo, lo que representa "un desafío impredecible para las especies que habitan o hibernan bajo tierra", dijo en un comunicado el coautor Nigel Raine de la Universidad de Guelph.

Rondeau dijo que descubrió por accidente la habilidad de los abejorros para resistir al agua.

Estaba estudiando el efecto de los residuos de pesticidas en esos insectos que excavan para prepararse para el invierno, cuando un poco de agua entró accidentalmente en los tubos donde guardaba sus hembras abejorro.

"Me asusté", dijo Rondeau, quien estaba realizando el experimento para sus estudios de doctorado. "Fue solo una pequeña proporción... así que no fue tan grave, pero no quería perder esas abejorros".

Para su "sorpresa", dijo, sobrevivieron.

"He estado estudiando a los abejorros durante mucho tiempo. Lo he comentado con mucha gente y nadie sabía que esta era posible", dijo.

Ella y sus colaboradores colocaron 143 hembras abejorro hibernando en tubos, algunas sin agua como grupo comparativo, otras flotando en agua y algunas completamente sumergidas, utilizando un émbolo durante un período que osciló entre ocho horas y siete días, según el estudio publicado en la revista Biology Letters.

Sorprendentemente, el 81% de las hembras hibernantes que fueron sumergidas no solo sobrevivieron siete días, sino que una vez secas permanecieron vivas ocho semanas más.

Las hembras abejorro utilizadas en el estudio se encuentran en Norteamérica y son particularmente robustas. No han experimentado el mismo grado de disminución de población que otras especies de abejas, dijo esta experta.

"Nos preguntamos si esta resistencia a las inundaciones puede explicar en parte por qué les va tan bien", dijo Rondeau, quien ahora es investigadora postdoctoral en la Universidad de Ottawa.

El estudio tendría que ser replicado en otras especies de hembras abejorro para determinar qué tan común es este rasgo.