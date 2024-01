Las computadoras Macintosh deberán sumarse a la ola de IA para no ser relegadas

Cuarenta años después de revolucionar las computadoras personales, la Macintosh podría alcanzar una nueva gloria si se suma a la ola de la inteligencia artificial o, en el caso contrario, quedar relegado.

Apple lanzó la Macintosh en 1984 con un anuncio de televisión histórico que la presentaba como un golpe antisistema contra un futuro distópico.

La computadora, conocida simplemente como "Mac", ganó adeptos por su facilidad de uso y su interfaz gráfica, entre otras características.

"La influencia de la Mac fue enorme", afirmó a la AFP el director de investigación del grupo Futurum, Olivier Blanchard.

"Cada computadora portátil y cada PC (computadora personal) ha intentado emular la Mac y su éxito", señaló.

Las Mac se convirtieron en la opción preferida de los fanáticos de Apple, así como de artistas, cineastas y otros profesionales del sector de la creación.

Sin embargo, las computadoras con Windows dominaron los lugares de trabajo empresariales, con máquinas de menor costo sincronizadas con herramientas fabricadas por Microsoft y otros.

Apple ha ido incursionando en las empresas, obteniendo ayuda de los amantes del iPhone que usan sus teléfonos inteligentes para trabajar.

La compañía de la manzana ha resaltado los usos laborales de su equipo de "computación espacial" Vision Pro, del que comenzó a recibir pedidos el viernes.

Su precio, de alrededor de 3.500 dólares, parece sin embargo estar más dirigido a las empresas que a los consumidores en general.

"Apple está haciendo más para entrar en el negocio", dijo Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies. "Está claro que con Vision Pro apunta a ingresar en el espacio empresarial y para ello lo vincularon con la Mac".

- Era de la PC con IA -

Según analistas, el mercado mundial de computadoras personales, que se desplomó con el auge de los teléfonos inteligentes, está siendo revitalizado por la tendencia a trabajar y seguir cursos a domicilio, así como por el interés masivo en adaptar la inteligencia artificial a las PC.

"La IA es uno de esos cambios que se produce una vez por generación en el mercado de los PC", dijo Blanchard a la AFP.

"Las PC están a punto de volverse mucho más poderosas y más fáciles de usar por la incorporación de capacidades de IA generativa".

Es como poder contar de repente con todo un equipo de asistentes profesionales para ayudarte con cualquier cosa en la que estés trabajando en tu computadora, comparó.

Los datos utilizados para la IA permanecerán en las PC, manteniéndolos protegidos y ahorrando costos de computación en la nube, añadió.

- ¿Mac con IA? -

"Sólo porque Apple no habla de IA generativa, no creo que no vaya a jugar en ese espacio", dijo Milanesi.

Se prevé que Apple dé un giro hacia la informática de inteligencia artificial de la misma manera que lo dio hacia el teléfono inteligente.

Apple ya utiliza IA en su cámara, el asistente digital Siri y otros dispositivos.

Si bien parece estar atrasada en la carrera, es probable que esté diseñando su propio chip de computadora para "Macs con IA", subrayan analistas.

Según Milanesi, el mercado general de PC está a punto de crecer, junto con la participación de Mac, aunque las máquinas Apple se encuentran en el extremo superior del rango de precios.

"Definitivamente hay más oportunidades para Apple de las que la gente cree", indicó Milanesi.

"Si la Mac no se convierte en una Mac con IA el próximo año, Apple será cuestionada", destacó a su vez Blanchard. "La IA lo es literalmente todo y Apple no lo puede evitar".