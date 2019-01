El crecimiento del turismo se ralentizó en España en 2018 por la recuperación de competidores

Jueves 17 de Enero de 2019 - Desde Madrid (AFP)

El crecimiento de la actividad turística se ralentizó en 2018 en España, segundo destino mundial, debido a la fuerte recuperación de sus competidores de sol y playa, como Turquía, Egipto y Túnez, detalló este jueves la patronal del sector, Exceltur.

Con 142.000 millones de euros de facturación, la actividad turística, señaló Exceltur, aumentó un 2% interanual en 2018.

Un año en que el país batió un nuevo récord en afluencia de visitantes extranjeros, 82,6 millones (+0,9%), indicó el miércoles el gobierno. El incremento de la facturación es inferior, no obstante, al de años pasados (+5% en 2016, +4,5% en 2017).

Y sobre todo esconde una caída de las pernoctaciones (-1,4% en el período enero-noviembre) en los tradicionales destinos de sol y playa, por la fuerte recuperación en países competidores que hasta 2016 acusaron el impacto de atentados y de la inestabilidad política.

"Nuestros competidores de sol y playa en el año 2018 [Egipto, Turquía y Túnez] han recuperado nada menos que 12,5 millones de turistas, lo cual es un escenario de fuerte incremento de competitividad en aquellos segmentos más sensibles al precio", explicó en rueda de prensa en Madrid José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

La caída de pernoctaciones en España se reflejó en los mercados tradicionales: alemanes (-8,8%), británicos e italianos (-3,4%), y franceses (-1,4%).

Mientras el crecimiento se desaceleraba en zonas de sol y playa (Canarias, Baleares, Andalucía, Valencia, Cataluña), las pernoctaciones aumentaron en cambio un 1,1% en el interior del país.

Exceltur destacó como dato positivo que gracias al incremento de conexiones aéreas de larga distancia se logró atraer a más visitantes de Oriente Medio, Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, China y Japón, que gastan más dinero en destino.

Gracias a ello, los ingresos por turismo extranjero se incrementaron hasta octubre de 2018 un 3,3%, afirmó la patronal del sector. Para 2019, indicó Zoreda, se prevé de nuevo una "leve desaceleración" del valor de la actividad, con un incremento de la facturación del 1,7%.

Entre los desafíos destacó la continuada recuperación de los países del Levante mediterráneo y factores de "volatilidad" como el Brexit, en pleno limbo en este momento.

"Debemos estar bien preparados por si el Brexit duro sucede", garantizando la conectividad aérea "con un mercado tan importante para nosotros como es el británico", indicó Zoreda.

Aunque según él, el gran desafío no es la frecuentación en millones de turistas, sino el gasto de estos. "Tenemos que cambiar ya el mantra y las métricas. Esto ya no va de récords de turistas per se, va de buscar los turistas más deseables que nos dejen la mayor derrama" en términos de ingresos, enfatizó.

Entre los demás desafíos, la patronal abogó por una buena regulación de los apartamentos turísticos, un fenómeno que generó episodios de hostilidad en regiones como Cataluña o Baleares.

Según los últimos datos de Exceltur, el turismo representó el año pasado el 11,8% del PIB español, una décima mas que en 2017.

