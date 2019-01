China y Europa entran en escena en Davos

Los líderes de Europa y China entrarán este miércoles en escena para abordar cuestiones comerciales en el Foro Económico de Davos, donde la situación en Venezuela volverá a estar en la agenda de un encuentro de presidentes latinoamericanos.

Tras el discurso del martes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, protagonista de la edición 2019 del foro, europeos y chinos deberían copar la atención de la élite económica y política reunida en la exclusiva estación de esquí suiza.

El vicepresidente chino Wang Qishan tiene previsto pronunciar un discurso en el que podría abordar cuestiones comerciales, en plena guerra de aranceles entre Pekín y Washington.

También está previsto que las dos partes negocien al margen de la agenda oficial del foro, a pesar de que el presidente Donald Trump y los miembros de su gobierno decidieron no viajar a Suiza debido al cierre parcial de su administración.

Los cerca de 3.000 participantes estarán muy atentos al discurso de Wang Qishan, sobre todo en el contexto actual de ralentización de la economía china, que preocupa a empresarios y gobiernos de todo el planeta.

Los europeos también estarán presentes, con la canciller alemana Angela Merkel. Pero este año estará marcado por las ausencias del presidente francés, Emmanuel Macron, en plena crisis de los "chalecos amarillos", y la primera ministra británica, Theresa May, quien intenta buscar una salida al Brexit.

Sí estarán en cambio el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que intervendrá para presentar la economía española al mundo y tiene previsto reunirse con responsables de varias compañías multinacionales, así como el el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte.

Sánchez tiene en la agenda encuentros con la número dos de Facebook, Sheryl Sandberg, poco después de la decisión de su gobierno de gravar aún más las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

Los países latinoamericanos, que tienen una presencia muy importante en Davos este año, seguirán siendo protagonistas el miércoles, sobre todo por la situación en Venezuela, que preocupa a los líderes regionales.

Por la noche está prevista una ambiciosa reunión sobre la crisis en el país con la participación entre otros de los presidentes de Brasil (Jair Bolsonaro), Colombia (Iván Duque) Ecuador (Lenín Moreno) y Perú (Martín Vizcarra), así como representantes de varias instituciones internacionales.

El encuentro tiene el objetivo de buscar una "respuesta global a la crisis humanitaria en Venezuela", que ha llevado millones de venezolanos al exilio y supone un desafío humanitario y económico para la región.

El martes Venezuela ya estuvo en el centro de las discusiones de presidentes latinoamericanos y actores económicos, que pidieron soluciones para una crisis que para unos necesita posiciones "firmes" y para otros, más diálogo con el presidente Nicolás Maduro.

