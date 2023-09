Amenaza de huelga ensombrece la apertura del salón del automóvil de Detroit

El prestigioso salón del automóvil de Detroit será ocasión para presentar esta semana nuevos vehículos eléctricos, pero la edición 2023 podría verse ensombrecida por duras negociaciones laborales que podrían incluso terminar en una huelga en los grandes fabricantes.

La apertura al público está prevista para el sábado luego de jornadas reservadas a medios y profesionales del sector.

Pero este año, el salón que es una plataforma para los productos de los "tres grandes" de Detroit -General Motors, Ford y Stellantis - se desarrolla en un contexto difícil.

Las tres firmas negocian desde hace meses con el sindicato United Auto Workers (UAW) y su nuevo presidente, Shawn Fain, sobre los nuevos convenios colectivos con una fecha límite, el jueves.

El presidente Joe Biden durante la edición 2022 del salón del automóvil de Detroit, Michigan. (AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos)

"Las negociaciones sindicales están en mente de todos", destacó Alan Amici, presidente del Centro para la Investigación Automotriz, una ONG estadounidense.

Empresas y trabajadores intercambiaron propuestas y contrapropuestas, con Fain dando cuenta públicamente de su descontento.

"Si llegamos a las 23H55 del jueves sin un acuerdo con ninguno de los tres grandes fabricantes, habrá una huelga en las tres empresas de ser necesario", enfatizó el dirigente el viernes.

Fain entiende que los empleados merecen el mismo 40% de aumento salarial otorgado a los directivos de los fabricantes. Pero las propuestas de las empresas están muy lejos de esa posibilidad.

El sindicato representa a unos 150.000 empleados de los tres grupos. Un 97% dio su acuerdo de principio para una huelga.

La edición 2022 del Salón del Automóvil de Detroit no tuvo presencia de grandes fabricantes extranjeros como Toyota o Volkswagen, acostumbrados a la fecha tradicional de enero que cambió el año pasado para permitir mayor afluencia de público.

- Fecha límite -

Este año, uno de los eventos más esperados es la presentación el martes por la noche de la nueva versión de la pick up Ford F150, el vehículo más vendido en Estados Unidos. El miércoles GM y Stellantis (Fiat, Chrysler) previeron asimismo presentaciones para la prensa.

Se espera que el sindicato esté muy presente en las proximidades del salón al acercarse el jueves.

Ford fue el primero de los fabricantes en hacer una propuesta al UAW, de 9% de ajuste durante los cuatro años de duración del convenio colectivo, y una prima por única vez de 6%.

Para Fain, esta oferta es "un insulto al valor" de los empleados. El sindicato también rechazó "la propuesta insultante" de GM.

Stellantis presentó su oferta el viernes: un alza de salarios de 14,5%, una prima única de 6.000 dólares el primer año del convenio y 4.500 dólares en los tres años siguientes.

"Es un avance", destacó Fain el viernes por la noche. Esto es porque "ponemos presión", afirmó este exelectricista de Stellantis para quien, no obstante, los números siguen siendo "profundamente inadecuados".

"No compensan la inflación. No compensan las décadas de caída de salarios. No reflejan los beneficios muy importantes que generamos para esta empresa", añadió.

Vistas las diferencias, muchos analistas esperan una huelga, a priori en una sola empresa, como ocurrió en 2019, en GM, durante seis semanas.

Una huelga tendría un impacto directo en los proveedores, que podrían recortar efectivos.