Presuntas irregularidades en las elecciones del nuevo decano del Colegio de Psicólogos de La Libertad, denunció el psicólogo colegiado, Enrique Montoya, integrante de la lista N° 2 quienes participan en estas votaciones de segunda vuelta.



Asimismo, dio a conocer que presentaron un documento solicitando la presencia de un veedor para garantizar la transparencia y la democracia de las elecciones, sin embargo, no hubo respuesta a su pedido, ni mucho menos un veedor.



Para conocer más de este proceso electoral y con las finalidades de buscar la objetividad y trasparencia de la misma, llagamos hasta el lugar de votación, donde en principio no fuimos bien recibidos, por el jurado organizador de las elecciones, nos dieron a entender que dichas elecciones eran privadas.



Fue un abogado quien solo señaló que estaba apoyando quien nos dio las siguientes declaraciones.



Finalmente, Enrique Montoya, señaló que irán hasta las últimas instancias para que quede un precedente y este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en TV Cosmos

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS CENTRAL 06 DE DICIEMBRE

Sujetos son captados robando un medidor de agua

Denuncia proselitismo en elecciones del Colegio de Psicólogos ll

Sujeto se llevó una bicicleta y casi provoca accidente

Detienen a dos policías por exigir coima a empresario

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA 09 DICIEMBRE

Más de 120 niños estudiarán en moderna infraestructura Educativa

🔴 [#EnVivo] Ya empezó la edición matinal de #CosmosNoticias con Karla Villarreal y Joseph Díaz.

🔴 [#EnVivo] LA HORA DE LA REGIÓN 06 DICIEMBRE 2024

Empresa de gas natural “Quavii” realizó su tercer “Brilla Fest”

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS CENTRAL 09 DICIEMBRE

Delincuentes atacan discoteca a plena luz del día

Choque entre minivan y auto dejó varios heridos

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA 06 DE DICIEMBRE

🔴 [#EnVivo] LA PROMO ALFA - Hoy se enfrentan cuatro colegios semifinalistas.

Además hoy día 09 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.