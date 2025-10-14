GRABADO el 14-10-2025

Santa Anita: Intervienen local Municipal usado para almacenar propaganda política

La Contraloría General de la República intervino este martes un local de la Municipalidad de Santa Anita que era utilizado para almacenar propaganda política del sobrino del alcalde del distrito, Olimpio Alegría.

En un trabajo articulado con la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y la Fiscalía Anticorrupción de Lima Este, la Contraloría encontró más de 90 marcos de madera para la instalación de propaganda electoral.

Asimismo, el vocero de la Contraloría informó que se han hallado decenas de tablas de diversos tamaños para la fabricación de parantes, que también serían utilizados para la colocación de carteles políticos.

FUNCIONARIOS DESTITUIDOS

Cabe precisar que el día de ayer, el propio alcalde Olimpio Alegría anunció la destitución del gerente de Servicios Públicos, así como de otros trabajadores involucrados en una presunta agresión a una regidora del Municipio denunció la actividad ilícita que se estaba realizando.


