Según el nuevo decreto supremo, el viernes 26 de julio será día no laborable para los empleados del sector público, sumándose a los feriados nacionales del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias. Esta medida, además de rendir homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones y su heroico acto en la guerra contra Ecuador en 1941, busca promover el turismo interno y reactivar la economía.



En el sector privado, este día no laborable es opcional y depende de un acuerdo entre empleador y trabajador. Este feriado largo, del 26 al 29 de julio, no solo celebra fechas históricas importantes, sino que también ofrece una oportunidad para el turismo y el descanso de los trabajadores, fomentando el bienestar y la cohesión social.



TE PUEDE INTERESAR

RAFAEL LÓPEZ pide a vecinos de SMP pintar sus casas para "levantar el espíritu https://youtu.be/ghNPns16st0

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: "Es una desgracia que endeudó al PERÚ por más de 40 mil millones de dólares" https://youtu.be/pYrnqs_-p-c

CALLES DE LIMA siguen con basura, pero RAFAEL LÓPEZ ALIAGA alega que se trata de un 'boicot' https://youtu.be/7pxwHn03eR0



#feriadolargo #fap #feriados



Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublica_pe

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublica_pe/

TIKTOK https://tiktok.com/@larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública

Además hoy dia 03 de Julio en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.