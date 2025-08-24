GRABADO el 24-08-2025

Surquillo: Impulso al Desarrollo Urbano - Noticias Inmobilirias - Capítulo 10 - Diálogo Inmobiliario

En este programa conversamos con la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, sobre desarrollo urbano y económico: catastro, zonificación, Supermanzana y el impulso a la gastronomía con 100 terrazas gastronómicas. Además, hablamos con el alcalde de Ancón, Samuel Daza, sobre el derrumbe de una vivienda, haciendo un llamado a garantizar viviendas formales y con servicios básicos.
DesarrolloUrbano ViviendaFormal SeguridadVivienda ServiciosBásicos Surquillo Ancón Zonificación UrbanismoSostenible Infraestructura PlanificaciónUrbana InversiónUrbana ViviendaSegura

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

PBO en vivo: https://www.youtube.com/pbo/live

Síguenos:
Tik Tok: tiktok.com/pbodigital
Portal web: www.pbo.pe
Escúchanos por PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!
Facebook: facebook.com/PBOPeru
Twitter: https://twitter.com/PBOPeru
Instagram: https://www.instagram.com/pbodigital/
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va78koB3WHTeRukqVV2W
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/PBOPeru
Twitch: https://www.twitch.tv/pboperu


envivo pbo noticias pboenvivo news peru noticia live streaming entretenimiento phillipbutters butters

Desde PBO

PBO - En Vivo.

¿Maduro renunciará al poder?.

PBO - En Vivo.

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Lunes 25 de agosto del 2025).

¿Melissa Klug le pagará a Farfán?.

¿Santiváñez culpa a los caviares de sus errores?.

PBO Noticias - En Vivo (Lunes 25 de agosto del 2025).

Entre Nos con Patricia Arbulú desde Estados Unidos - En Vivo (Domingo 24 de agosto del 2025).

PBO - En Vivo.

Surquillo: Impulso al Desarrollo Urbano - Noticias Inmobilirias - Capítulo 10 - Diálogo Inmobiliario.

PBO - En Vivo.

¿Los presidentes del Perú solo hacen barbaridades? ¿Qué opinas? PBO.

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 23 de agosto del 2025).

PBO - En Vivo.

Vizcarra en la cárcel: ¿Justicia o venganza? ¿Qué opinas? PBO.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

PBO

video

PBO - En Vivo

video

¿Maduro renunciará al poder?

video

PBO - En Vivo

video

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Lunes 25 de agosto del 2025)

video

¿Melissa Klug le pagará a Farfán?

video

¿Santiváñez culpa a los caviares de sus errores?

video

PBO Noticias - En Vivo (Lunes 25 de agosto del 2025)

video

Entre Nos con Patricia Arbulú desde Estados Unidos - En Vivo (Domingo 24 de agosto del 2025)

video

PBO - En Vivo

video

Surquillo: Impulso al Desarrollo Urbano - Noticias Inmobilirias - Capítulo 10 - Diálogo Inmobiliario

video

PBO - En Vivo

video

¿Los presidentes del Perú solo hacen barbaridades? ¿Qué opinas? PBO

video

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 23 de agosto del 2025)

video

PBO - En Vivo

video

Vizcarra en la cárcel: ¿Justicia o venganza? ¿Qué opinas? PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo