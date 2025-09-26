GRABADO el 26-09-2025

Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico

En diálogo con Exitosa, el médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis, indicó que la tos ferina se ha manifestado como un mal endémico en Loreto, debido a las 28 muertes ocurridas hasta el momento en dicha zona del país.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto".

Muerte de tres mujeres en Argentina es atribuida a narcos peruanos: ¿Qué se sabe del crimen?.

ANP exige investigación tras atentado contra móvil de Exitosa.

Tos ferina en el Perú: Vacunación es clave para reducir mortalidad, pero requiere presupuesto.

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto".

Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico.

'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE.

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella.

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella.

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote.

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote.

Karina Novoa sobre ataque a móvil de Exitosa: "¿Es un atentado contra la libertad de expresión?".

¿Qué sigue para Alianza Lima tras su eliminación en la Copa Sudamericana?.

¿Qué sigue para Alianza Lima tras su eliminación en la Copa Sudamericana?.

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 26/09/25.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto"

video

Muerte de tres mujeres en Argentina es atribuida a narcos peruanos: ¿Qué se sabe del crimen?

video

ANP exige investigación tras atentado contra móvil de Exitosa

video

Tos ferina en el Perú: Vacunación es clave para reducir mortalidad, pero requiere presupuesto

video

Ministro Manero: "Declaraciones sobre minería fueron sacadas de contexto"

video

Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico

video

'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE

video

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella

video

Retorno de 'El Monstruo' al Perú permitiría identificar a policías que lo ayudaron, afirma Baella

video

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote

video

'El Monstruo': PNP estuvo más interesada en su captura que Paraguay, señala exjefe de Dircote

video

Karina Novoa sobre ataque a móvil de Exitosa: "¿Es un atentado contra la libertad de expresión?"

video

¿Qué sigue para Alianza Lima tras su eliminación en la Copa Sudamericana?

video

¿Qué sigue para Alianza Lima tras su eliminación en la Copa Sudamericana?

video

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 26/09/25

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 27 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo