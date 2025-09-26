Tos ferina provocó 28 muertes en Loreto en lo que va de 2025: Hay un brote grande, advierte médico
En diálogo con Exitosa, el médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis, indicó que la tos ferina se ha manifestado como un mal endémico en Loreto, debido a las 28 muertes ocurridas hasta el momento en dicha zona del país.
