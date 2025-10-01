Pescadores artesanales de Lima, Piura y Pisco inician paro de 48 horas
Pescadores artesanales de Pucusana inician paro de 48 horas, protestando en contra de las disposiciones de las autoridades que limitan las pesca artesanal en algunos productos marinos.
Pescadores artesanales de Lima, Piura y Pisco inician paro de 48 horas.
Pescadores reclaman cambios: "Hay una reunión, pero no se van a suspender las medidas".
