GRABADO el 01-10-2025

Pescadores artesanales de Lima, Piura y Pisco inician paro de 48 horas

Pescadores artesanales de Pucusana inician paro de 48 horas, protestando en contra de las disposiciones de las autoridades que limitan las pesca artesanal en algunos productos marinos.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 01/10/25.

Guido Pennano sobre el déficit fiscal en el Perú: "Se ha venido reduciendo paulatinamente".

Brasil suspende cooperación judicial con Perú en caso Lava Jato.

Rutas de Lima anuncia proceso de liquidación: Acusa "actos de hostigamiento" por parte de la MML.

La Asociación de AFP publicó el cronograma del octavo retiro de AFP.

Ministro de Transportes sobre paro de transportistas del 2 de octubre: "Han expresado su voluntad".

Pescadores artesanales de Lima, Piura y Pisco inician paro de 48 horas.

Pescadores reclaman cambios: "Hay una reunión, pero no se van a suspender las medidas".

Tacna: Personal ténico del hospital UNANUE protestan por mejoras salariales.

PNP asegura que policía paraguaya no conocía el paradero de 'El Monstruo'.

Coronel PNP: "'El Monstruo' ha llegado debilitado a Paraguay por intervención que hizo la PNP".

Allanan municipalidades de Carabayllo y Comas por caso 'Sanguinarios de la Construcción'.

"'El Monstruo' ha llegado debilitado a Paraguay por la intervención que la hecho la PNP".

'Los Sanguinarios de la Construcción': Realizan allanamiento en simultáneo contra banda criminal.

Pucusana: Cayó presunto responsable de un triple homicidio en Argentina.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

