GRABADO el 02-11-2025

Piura: Alumnos de colegio en distrito de Castilla sin luz ni agua debido a deuda

Un colegio del distrito de Castilla, en Piura, no cuenta con los servicios básicos debido a una deuda. Padres protestaron ante esta situación.



