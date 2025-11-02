GRABADO el 02-11-2025

Gremio de transporte propone pagar a la Policía para combatir el crimen en lugar de acatar cupos

En declaraciones para Exitosa, el pdte. de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, Javier Marchese, sostuvo que, dentro de su gremio, se ha propuesto pagar a la Policía para que impulsen un centro de control con inteligencia, en lugar de abonar dinero a quienes le cobran cupos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

José Jerí "no está bien asesorado" en lucha contra el crimen, señala dirigente de transportistas.

Presidente de UNT busca llegar al Congreso para combatir ola criminal contra transportistas.

Presidentes han terminado SIN BANCADA por llegar al poder con "partido cascarón", señala Imasolu.

Municipalidad de Lima: Así va la intención de voto, según la encuestadora Imasolu.

Contraloría detecta deficiencias en comisarías de La Libertad.

Trujillo: policía pide apagón en penal El Milagro para cortar internet y controlar a los reos.

Mininter anuncia nueva División de Investigación de Extorsiones liderada por Víctor Revoredo.

Trujillo: ola de extorsiones golpea centro clínico con amenazas y exigencia de pago de cupos.

Arequipa: Cementerio La Apacheta abre sus puertas en Día de Todos los Santos con visitas masivas.

Gremio de transporte propone pagar a la Policía para combatir el crimen en lugar de acatar cupos.

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 02/11/25.

Paro de transportistas del martes 4 fue convocado por alguien ajeno al sector, señala UNT.

Estado de emergencia en Lima no funciona por falta de inteligencia, según Cluber Aliaga.

Criminales buscan a terceros para responsabilizarlos de sus delitos, advierte Cluber Aliaga.

Control facial para activación de chips: PJ, Fiscalía y PNP podrían acceder a datos biométricos.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.