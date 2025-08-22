GRABADO el 22-08-2025

¿Cómo aprovechar el potencial del café peruano en el mercado interno? ROTATIVARPP SEGMENTO

Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza el Día del Café Peruano. Destaca su relevancia como producto de exportación, el bajo consumo interno frente a otros países y las oportunidades de negocio que ofrece en regiones productoras como Cajamarca, San Martín, Junín y Amazonas.



