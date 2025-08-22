¿Cómo aprovechar el potencial del café peruano en el mercado interno? ROTATIVARPP SEGMENTO
Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza el Día del Café Peruano. Destaca su relevancia como producto de exportación, el bajo consumo interno frente a otros países y las oportunidades de negocio que ofrece en regiones productoras como Cajamarca, San Martín, Junín y Amazonas.
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 22/08/2025 ADNRPP.
ENVIVO DONALD TRUMP VA POR NICOLAS MADURO: ¿LOGRARÁ CAPTURARLO? PUROSFACTOS.
Colombia: Atentados deja múltiples víctimas y genera tensión nacional ROTATIVARPP ENTREVISTA.
Comas: Minsa lanza plan piloto contra el dengue con mosquitos ROTATIVARPP SEGMENTO.
La violencia en el fútbol: un problema social que trasciende el deporte ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 22/08/2025 ROTATIVARPP.
Comas: Minsa lanza plan piloto contra el dengue con mosquitos ROTATIVARPP SEGMENTO.
Día del café peruano: el sabor que puede convertirse en negocio SHORTRPP.
¿Cómo aprovechar el potencial del café peruano en el mercado interno? ROTATIVARPP SEGMENTO.
Alianza/Universitario ¿Quién tiene más presión para ganar el clásico? VAMOSALVAR.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 22/08/2025 FCCRPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 22/08/2025 ROTATIVARPP.
ENVIVO ENCENDIDOS 22/08/2025 ENCENDIDOSRPP.
"VÉLEZ SE GANÓ EL PUESTO": Pedro García y su once para Universitario ante Alianza Lima SHORTPP.
ENVIVO ANIMALES PARANORMALES: ¿MÉDIUMS SE COMUNICAN CON NUESTRAS MASCOTAS?VIAJEAOTRADIMENSIÓN.
Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.