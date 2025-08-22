GRABADO el 22-08-2025

¿Jugará Aquino el domingo su primer CLÁSICO con Alianza Lima? SEGMENTO TocoYMeVoy

Alianza Lima ya publicó la lista de convocados para el Clásico ante Universitario y la sorpresa es la inclusión de Pedro Aquino, su más reciente fichaje, quien podría debutar este domingo en el partido más importante de la fecha 7 de la Liga 1. ¿Gorosito le dará minutos?

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

