GRABADO el 26-10-2025

ADT vs Universitario en vivo: previa en Tarma por la Liga 1 EnVivoLR

La U podría coronarse campeón este domingo 26 de octubre en Tarma, donde a las 3.30 pm juega contra ADT. Universitario debe ganar para obtener el título del Clausura y, en consecuencia, ser campeón nacional 2025 de la Liga 1, sellando el segundo tricampeonato de su historia. Los hinchas del club dirigido por Fossati hicieron un banderazo en la previa y han copado la ciudad.



