GRABADO el 21-10-2025

LOS ARANCELES A COLOMBIA AFECTARÁ LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y CAFÉ

Colombia EstadosUnidos DonaldTrump GustavoPetro TLC narcotrafico crisisdiplomatica

MADURO DECLARA A COLOMBIA Y VENEZUELA UNA SOLA PATRIA EN PLENA TENSIÓN CON EE. UU. RADAR24.

¿Alianza estratégica? Maduro declara unión con Colombia ante crisis con EE.UU. Gestión.

Noticias 21 de octubre: MADURO BUSCA CONTROLAR A VENEZOLANOS: ACTIVA RED DE VIGILANCIA.

Tribunal autoriza despliegue militar en Portland por orden de Trump Gestión.

Rodrigo Paz gana elecciones y crecen protestas por resultados en Bolivia Gestión.

LOS ARANCELES A COLOMBIA AFECTARÁ LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y CAFÉ.

Noticias 20 de octubre: RUPTURA TLC GOLPEA ECONOMÍA COLOMBIANA Noticiero.

PETRO USA LA INVASIÓN COMO ARMA POLÍTICA.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAERÁ PARA COLOMBIA LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LA AYUDA DE EE. UU.? RADAR24.

Noticias 20 de octubre: TRUMP ROMPE CON COLOMBIA Y SURGE NUEVO LIDERAZGO EN BOLIVIA Noticiero.

ELECCIONES BOLIVIA 2025 EN VIVO: RODRIGO PAZ GANÓ LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL Gestión.

AMENAZAS DEL CARTEL DE LOS SOLES NO OCULTAN SU DEBILIDAD I Gestión.

LOS SANTOS JOSÉ GREGORIO Y MADRE CARMEN SON LUZ DE VENEZUELA I Gestión.

Noticias 19 de octubre: VENEZUELA ACTIVA PLAN DE DEFENSA TOTAL ANTE AMENAZA DE EE.UU. Noticiero.

MADURO SE AFERRA AL PODER MIENTRAS CRECE SU AISLAMIENTO INTERNACIONAL I RadarClips.

Además hoy día 21 de Octubre en el calendario del Perú.

