GRABADO el 15-10-2025

Elvis Vergara rechaza intentos de desestabilizar gabinete organizado por José Jerí

Eduardo Salhuana anuncia que APP no apoyará censuras contra mesa directiva del Congreso.

Jaime Quito anuncia moción de censura contra la mesa directiva del Congreso.

Elvis Vergara rechaza intentos de desestabilizar gabinete organizado por José Jerí.

JURA GABINETE DEL GOBIERNO DE JERÍ CON ERNESTO ÁLVAREZ COMO PREMIER INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón, investigado por afiliación terrorista.

Alejandro Muñante expone guerra sucia contra Rafael López Aliaga y Renovación Popular.

Edwin Martínez advierte posibles decesos en marcha convocada por la 'Generación Z' este miércoles.

Gino Ríos evaluará fallo para apelar retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Patricia Chirinos rechaza regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

¡URGENTE! PJ REPONE A DELIA ESPINOZA COMO FISCAL DE LA NACIÓN INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

CRISIS TRAS VACANCIA DE BOLUARTE Y ASUNCIÓN DE JERÍ, ¿Y AHORA QUÉ VIENE? INVITADO: CARLOS CARO.

Ernesto Bustamante cuestiona marcha del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.

Milagros Aguayo defiende renuncia de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima.

José Cueto espera que presidente José Jerí elija bien a ministros de Economía y del Interior.

Alcalde de Pataz sobre críticas: Son 300 resentidos. Hoy eligen presidente, mañana protestan.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

