Congresista Williams Zapata expresa expectativas sobre voto de confianza al gabinete ministerial
Gladys Echaíz cuestiona que se pretenda ampliar Reinfo por cinco años.
Patricia Chirinos respalda estado de emergencia y prevé cambios con el gobierno de Jerí..
Flavio Cruz anuncia que Perú Libre escuchará al gabinete Jerí antes de brindar voto de confianza.
Congresista Ilich López pide dejar trabajar al Ejecutivo, tras anuncio de estado de emergencia.
KEIKO FUJIMORI QUEDA ABSUELTA: TC ARCHIVA CASO 'CÓCTELES' INVITADO: PEDRO CHÁVARRY.
Congresista José Williams recomienda inversión privada para que Petroperú salga de la crisis.
Gladys Echaiz critica desempeño del Equipo Lava Jato tras anulación del caso Cócteles por el TC.
José Cueto recibe con inquietud la elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia.
Fernando Rospigliosi pide sanciones para agresores de policías en marcha violenta del 15 de octubre.
Renzo Reggiardo, espera que medidas de seguridad del Ejecutivo incluyan a policía municipal.
José Cueto espera disolución del equipo Lava Jato tras caída del caso Cócteles.
IZQUIERDISTA ALEJANDRO NARVÁEZ ES SACADO DE PRESIDENCIA DE PETROPERÚ INVITADO: ISMAEL BENAVIDES.
¡VANDALISMO DURANTE MARCHA DE LA 'GENERACIÓN Z'! INVITADO: CALISTO GIAMPIETRI.
Martín Ojeda, líder de transportistas, rechaza marchas violentas y descarta participación del gremio.
Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.
