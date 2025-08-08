GRABADO el 08-08-2025

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo

Equipo de Producción:

Director Periodístico y Conducción: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN

Editor Periodístico: EDGAR MANDUJANO ORNA

Producción Técnica: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo.

Actriz peruana persigue a su agresor por tocamientos indebidos.

Traficantes de terrenos son detenidos en Tacna.

Ministerio Público sobre la Ley de Extinción de Dominio.

Poblador de Santa Rosa encara a premier Arana: "La Marian nos quita los productos que compramos...".

Alcalde es detenido por agredir a su pareja en Haura.

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo.

Pobladores de Ancón venden productos de containers varados en el mar.

5 cosas que debes sobre el CENSO nacional en Perú.

El Perú del siglo 21 TresxSiete 172.

El candidato de izquierda Partido Morado cocina alianzas Perú 2026 .

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

