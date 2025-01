#Universitario vs #InterMiami EN VIVO desde el Estadio Monumental 'U' Marathon, este miércoles 29 de enero, a las 8.00 p. m. Sigue el partido EN DIRECTO a través de Líbero, con la narración de Mauricio Ubillús y los comentarios de Pedro Candela y Rodolfo Pomalaya.



Universitario vs. Inter Miami EN VIVO HOY

Universitario vs. Inter Miami partido completo

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO 2024

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO RESUMEN

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO COMPLETO

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO GRATIS

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO ONLINE

Universitario vs. Inter Miami reacción

Universitario vs. Inter Miami reacciones en vivo

Universitario vs. Inter Miami resumen

Universitario vs. Inter Miami hoy

Universitario vs. Inter Miami GOLES

Universitario vs. Inter Miami Estadio Nacional Julio Martínez

Resumen de Universitario vs. Inter Miami

Partido completo Universitario vs. Inter Miami

Resumen completo Universitario vs. Inter Miami

Universitario vs. Inter Miami EN VIVO libertadores

Universitario vs. Inter Miami en vivo final libertadores

Universitario vs. Inter Miami en vivo final Copa Libertadores

Universitario vs. Inter Miami en vivo Copa Libertadores

Universitario vs. Inter Miami Eliminatorias 2024 EN VIVO

Universitario vs. Inter Miami latina

Universitario vs. Inter Miami gol peru

Universitario vs. Inter Miami latina en vivo



Enlaces Útiles 👇🏼

● Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

● Más noticias: https://libero.pe/

● Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

● Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

● Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Noticias adicionales en Líbero

MESSI🇦🇷 NO SE APARECIÓ EN EL MEET & GREET A PESAR DE QUE LA PRODUCTORA LO PROMETIÓ 😟‼️ #futbol

VICTORIA SUFRIDA: Universitario venció 1-0 a Panamá en la Noche Crema 2025 | Líbero

ADIÓS MUNDIAL😔👋🇵🇪 NUEVAMENTE DERROTADOS Y CON LÁSTIMA‼️ #seleccionperuana

HINCHA DE UNIVERSITARIO y de LIONEL MESSI muestra su tatuaje del argentino en la previa | Líbero

LIONEL MESSI EN LIMA: Inter Miami llegó a la capital para jugar amistoso ante Universitario | Líbero

🔴 PERÚ VS CHILE EN VIVO SUDAMERICANO Sub-20 | ALIANZA LIMA empató ante LDU en amistoso | Líbero

😱 SPEED prueba el king kong en su visita a Lima y así reacciona | Líbero

🔴 UNIVERSITARIO VS INTER MIAMI EN VIVO | LIONEL MESSI en el Estadio Monumental | Líbero

LIONEL MESSI🇦🇷 YA SE ENCUENTRA EN EL ESTADIO MONUMENTAL🤩🏟️ | Líbero

"MESSI TE AMO" Hinchas de Universitario e Inter Miami reaccionan al empate en el Monumental | Líbero

🔴NOCHE CREMA 2025: UNIVERSITARIO juega ante PANAMÁ | PERÚ debuta con DERROTA EN SUDAMERICANO Sub-20

🔴 CHAMPIONS LEAGUE EN VIVO: Se definen los clasificados a los octavos de final | Líbero

PAOLO GUERRERO⚽️ Y HERNÁN BARCOS 🏴‍☠️FUERON HOMENAJEADOS POR LDU QUITO🇪🇨

🔴 SPEED EN LIMA: Así fue el recorrido del streamer por las calles de Lima | Líbero

Así llegó Universitario para el duelo ante Inter Miami en el Estadio Monumental | Líbero

Además hoy día 30 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Líbero

Todos los videos desde el canal Líbero en Youtube.