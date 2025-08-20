GRABADO el 20-08-2025

EE.UU. combate el narcotráfico en Venezuela: ¿Cómo son los destructores estadounidenses? LR

Estados Unidos ha desplegado tres destructores de la clase Arleigh Burke en el Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región.

Estas naves, equipadas con el sistema de combate Aegis, misiles Tomahawk y helicópteros Seahawk, representan lo más avanzado de la Marina estadounidense y muestran el poderío militar que Washington está dispuesto a usar.



