GRABADO el 20-08-2025

ALERTA en CAROLINA del NORTE por el impacto del HURACÁN ERIN LR

El huracán Erin, de categoría 2, obligó al gobernador Josh Stein a declarar el estado de emergencia en Carolina del Norte. Las autoridades ordenaron la evacuación de Ocracoke y Hatteras, mientras los condados de Dare, Currituck y Hyde enfrentan riesgo de inundaciones costeras, oleaje extremo y ráfagas de viento.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) mantiene alertas de tormenta tropical desde Beaufort Inlet hasta Virginia, con impacto previsto hasta el viernes 21 de agosto. El sistema podría afectar también a Chincotague y Bermudas. Se habilitaron refugios en el condado de Warren y se insta a la población a seguir indicaciones oficiales.



