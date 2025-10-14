GRABADO el 14-10-2025

CHINA FIRME ANTE TRUMP: Xi Jinping impone tarifas portuarias a buques de EE.UU. Gestión

China advirtió este martes que peleará hasta el final en su reactivada guerra comercial contra Estados Unidos, tras el anuncio de aranceles del 100 por parte de Trump. El Ministerio de Comercio chino afirmó que la puerta sigue abierta para negociaciones, pero respondió imponiendo tarifas especiales a buques estadounidenses que ingresen a sus puertos.



La nueva escalada se produce después de un intento de tregua: Trump acusa a Pekín de restringir exportaciones de tierras raras esenciales para baterías, electrónica y tecnología avanzada y anuncia que, desde noviembre, impondrá controles al software crítico.



Los mercados reaccionaron con cautela ante la amenaza de ruptura de cualquier encuentro entre Trump y Xi Jinping. La tensión se mantiene en niveles altos, con China criticando la doble moral estadounidense y afirmando que el proteccionismo no beneficia a nadie.



Este nuevo capítulo del conflicto comercial entre las dos economías más grandes del mundo podría redefinir cadenas globales, presionar mercados y poner a prueba la capacidad de diplomacia entre Washington y Pekín.



Desde Diario Gestión

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

