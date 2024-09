Los incendios forestales en Perú han devastado Amazonas, Lambayeque, Puno y Cusco desde julio de 2024, causando 15 muertes, 98 heridos y 233 incendios registrados, de los cuales 32 siguen activos. Más de 1,495 hectáreas han sido consumidas, impactando gravemente la biodiversidad y desplazando a la fauna local. La sequía y las condiciones climáticas han agravado la crisis, y la respuesta gubernamental ha sido criticada por no ser suficiente frente a la magnitud del problema.



Gustavo Adrianzén minimiza la crisis de los incendios forestales en Perú, asegurando que 'no hay razones para alarmarse', mientras que la presidenta Dina Boluarte enfrenta críticas por su tardía visita a Amazonas y su respuesta insensible a las comunidades afectadas. La falta de recursos y la inacción del estado, sumadas al fenómeno del Niño global, han complicado la lucha contra los incendios.



