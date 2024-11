Yaziré Pinedo rompió su silencio y confirmó que mantuvo una relación sentimental con Alberto Otárola cuando este era presidente del Consejo de Ministros. En entrevista exclusiva con Panorama, la joven aseguró que, en su momento, prefirió callar sobre este romance con Otárola Peñaranda por una supuesta presión de parte de personas allegadas al expremier.



“Siempre he estado coaccionada. (Me obligaron a mentir) y todo para limpiarle la imagen de mi expareja, el premier Alberto Otárola porque yo sí tuvo una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales del 2023 cuando era ministro de Defensa y premier”, sostuvo Pinedo en diálogo con Carla Muschi al acusar a Karelim López de intentar coaccionarla.



Para corroborar sus afirmaciones, Pinedo mostró conversaciones, audios, videos y grabaciones de llamadas con Otárola, evidencias que confirman que existió una relación sentimental entre ambos. Incluso, detalló que las comunicaciones con el expremier se realizaban a través de Signal, una aplicación de mensajería cifrada que permite eliminar mensajes automáticamente.



VISITABA A YAZIRÉ CON VEHÍCULO OFICIAL



“Alberto Otárola me visitó varias veces en mi departamento de Lince y la movilidad en la que llegaba a mi casa era de la PCM”, declaró la joven de 26 años a Panorama. Precisamente, ella logró registrar con su teléfono celular la visita del expremier en un auto oficial negro, de marca Lexus, con placa “EGS106”, perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros.

