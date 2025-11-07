GRABADO el 07-11-2025

¿Cómo puede el empresariado contribuir al desarrollo del país? ADNRPP ENTREVISTA

Jorge Zapata, presidente de Confiep, participó en el CADE 2025 y llamó al empresariado a pelear por el país, pasando de las propuestas a la acción y comprometiéndose más con el desarrollo nacional, incluso desde la política.



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!



Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! SUSCRÍBETE A RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 7/11/2025 ENCENDIDOSRPP.

MINCETUR: ruptura con México no afectaría INTERCAMBIO COMERCIAL ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

ENVIVO ¡CELEBRACIÓN CREMA! LA 'U' FESTEJA SU TRICAMPEONATO EN EL MONUMENTAL TOCOYMEVOY.

EN VIVO EDICIÓN ESPECIAL VAMOS AL VAR DESDE MEGAPLAZA INDEPENDENCIAVamosAlVar.

ENVIVO LOS CHISTOSOS 7/11/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ESPACIO VITAL 8/11/25 VITALRPP.

ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 8/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO.

ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 8/11/2025.

¿Cómo puede el empresariado contribuir al desarrollo del país? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 8/11/2025.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 8/11/2025 ADNRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 8/11/2025 ROTATIVARPP.

¿Por qué el gobierno aprobó un DECRETO de AUSTERIDAD y EFICIENCIA DEL GASTO? SEGMENTO PurosFactos.

Claudia Sheinbaum, persona no grata: ¿qué significa? SEGMENTO PurosFactos.

Arequipa impulsa MEGAPUERTO DE CORÍO para conectar el Pacífico y el Atlántico ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.