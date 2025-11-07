Gobierno de Trump reconoce limitaciones para autorizar un ataque a Venezuela videonotas
Altos funcionarios de EE. UU. señalaron que el Gobierno de Donald Trump evalúa posibles ataques terrestres contra carteles en Venezuela, aunque por ahora no tiene respaldo legal para ejecutarlos. La campaña antidrogas ha dejado más de sesenta muertos en el Caribe y mantiene un amplio despliegue militar.
