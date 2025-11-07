TRUMP VS MAMDANI: tensiones, críticas y amenazas tras unas históricas elecciones en Nueva York
La victoria de Mamdani como alcalde de Nueva York intensifica las tensiones con Donald Trump, quien criticó al nuevo líder de la ciudad y sus políticas, mientras Mamdani se muestra dispuesto a colaborar con Washington en beneficio de los neoyorquinos.
Imágenes: EFE
Guion: Carlos Rodríguez
TRUMP VS MAMDANI: tensiones, críticas y amenazas tras unas históricas elecciones en Nueva York.
