GRABADO el 04-09-2025

Diosdado Cabello AMENAZA a CORINA MACHADO en medio de la presión de EE.UU. contra MADURO LR

En medio de la creciente tensión política y militar entre Venezuela y Estados Unidos, Diosdado Cabello, el temido número dos del chavismo, lanzó una dura advertencia contra la líder opositora María Corina Machado por respaldar la intervención de Trump contra el régimen bolivariano. Al mismo tiempo, Washington redobla la presión sobre Maduro tras el ataque a una supuesta embarcación del Tren de Aragua, intensificando su ofensiva antidrogas y alimentando la incertidumbre sobre una posible escalada en el conflicto.



venezuela diosdadocabello maduro trump estadosunidos regimenvenezolano carteldelossoles corinamachado



