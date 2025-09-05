GRABADO el 05-09-2025

Cámaras captan as3sinato de jalador en la av. Faucett

Suscríbete La República - LR
LaRepública

Desde La República - LR+

¡OTRA NOCHE DE TERROR EN TRUJILLO! Ciudadanos viven atemorizados tras detonaciones HLR.

¿Qué significa ser un desplazado interno? CompatriotasAdoptivos NewsLR.

VENEZUELA acusa a MARCO RUBIO de usar una lógica nazi y gangsteril NewsLR.

Barristas incendian exteriores del estadio Matute en La Victoria.

EN VIVO con el Dr. Angulo: consejos que pueden cambiar tu relación.

Banda ecuatoriana Los Choneros desafía a la PNP en frontera de Perú.

CORONEL HARVEY COLCHADO DENUNCIA AMENAZAS DE MURTE Arde Troya con JULIANA OXENFORD.

Cámaras captan as3sinato de jalador en la av. Faucett.

¡URGENTE! PJ evaluará nuevamente si Betssy Chávez vuele a prisión tras decisión del TC HLR.

Aviones de combate VENEZOLANOS desafían a buque militar estadounidense NewsLR.

ÚLTIMAHORA: TRUMP aumentará ATAQUES contra VENEZUELA: VA a DECLARAR la GUERRA LR.

Nuevo sismo sacude AFGANISTÁN mientras la cifra de muertos supera los 2.200 NewsLR.

Terror en Trujillo: detonan explosivo y destruyen vivienda cerca al Centro Histórico LR.

Salieron de PRISIÓN y clima de CAMPAÑA ELECTORAL Sin Guion con Rosa María Palacios.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 05 de setiembre de 2025 EnDirectoLR.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¡OTRA NOCHE DE TERROR EN TRUJILLO! Ciudadanos viven atemorizados tras detonaciones HLR

video

¿Qué significa ser un desplazado interno? CompatriotasAdoptivos NewsLR

video

VENEZUELA acusa a MARCO RUBIO de usar una lógica nazi y gangsteril NewsLR

video

Barristas incendian exteriores del estadio Matute en La Victoria

video

EN VIVO con el Dr. Angulo: consejos que pueden cambiar tu relación

video

Banda ecuatoriana Los Choneros desafía a la PNP en frontera de Perú

video

CORONEL HARVEY COLCHADO DENUNCIA AMENAZAS DE MURTE Arde Troya con JULIANA OXENFORD

video

Cámaras captan as3sinato de jalador en la av. Faucett

video

¡URGENTE! PJ evaluará nuevamente si Betssy Chávez vuele a prisión tras decisión del TC HLR

video

Aviones de combate VENEZOLANOS desafían a buque militar estadounidense NewsLR

video

ÚLTIMAHORA: TRUMP aumentará ATAQUES contra VENEZUELA: VA a DECLARAR la GUERRA LR

video

Nuevo sismo sacude AFGANISTÁN mientras la cifra de muertos supera los 2.200 NewsLR

video

Terror en Trujillo: detonan explosivo y destruyen vivienda cerca al Centro Histórico LR

video

Salieron de PRISIÓN y clima de CAMPAÑA ELECTORAL Sin Guion con Rosa María Palacios

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 05 de setiembre de 2025 EnDirectoLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo