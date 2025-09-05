GRABADO el 05-09-2025

VENEZUELA acusa a MARCO RUBIO de usar una lógica nazi y gangsteril NewsLR

¿Crees que este cruce de acusaciones aumentará la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios.



El canciller Yván Gil respondió a Marco Rubio, acusándolo de usar una lógica nazi y gangsteril tras desestimar informes de la ONU que muestran una baja participación de Venezuela en el narcotráfico mundial.



Gil afirmó que Washington inventa enemigos para justificar sanciones y alimentar la confrontación política, mientras el gobierno de Nicolás Maduro acusa a EE.UU. de ignorar deliberadamente la evidencia internacional.



