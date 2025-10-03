GRABADO el 03-10-2025

ECUADOR en CRISIS: PROTESTAS indígenas y BLOQUEOS paralizan al país NewsLR

Ecuador enfrenta un paro nacional con crecientes protestas indígenas y bloqueos de carreteras que afectan a millones de ciudadanos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exige la eliminación de la subida al diésel y reclama medidas sociales frente al costo de vida.



Desde el 22 de septiembre, las vías han sido tomadas en provincias como Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, Pastaza y Azuay, generando choques con las fuerzas de seguridad, pérdidas económicas y un ambiente de incertidumbre nacional.



El gobierno de Daniel Noboa asegura que no dará marcha atrás y califica a los manifestantes de incurrir en actos violentos, mientras la tensión aumenta.



En este video analizamos las causas de la movilización, sus consecuencias y el impacto en el futuro político y social de Ecuador.



