GRABADO el 26-08-2025

Dina Boluarte asegura que la economía subió un 3.3: "Peruanos hoy gastan más"

Usuarios cuestionan la afirmación por el alto costo de vida en el país.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ¿PERUANOS GASTAN MÁS GRACIAS A MEJORA DE LA ECONOMÍA? - ATV.

Dina Boluarte lidera sesión del Consejo de Seguridad contra delincuencia.

Ministra Montellanos afirma que Santibáñez cuenta con apoyo del gabinete.

Huacho: Encapuchados hurtan dinero y celulares en churrasquería repleta de familias.

Impactante accidente de mototaxi y moto deja conductores gravemente heridos.

Estudio revela que las palomas son peligrosas para salud.

Familia casi muere mientras dormía tranquilamente debido a cúster que se empotró contra su casa.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Prepara unas deliciosas pechugas rellenas de queso y tocino con Sandra.

Secretos de Cocina: Programa del martes 26 de agosto del 2025.

Día del Adulto Mayor: Todas las actividades que pueden hacer para estar activos.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de agosto de 2025.

Niña quemada por salvar la vida de sus hermanitas necesita ayuda para curarse.

Sujeto que agredía a su pareja es brutalmente golpeado ¡Pero la mujer lo terminó defendiendo!.

Dina Boluarte asegura que la economía subió un 3.3: "Peruanos hoy gastan más".

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas ¿PERUANOS GASTAN MÁS GRACIAS A MEJORA DE LA ECONOMÍA? - ATV

video

Dina Boluarte lidera sesión del Consejo de Seguridad contra delincuencia

video

Ministra Montellanos afirma que Santibáñez cuenta con apoyo del gabinete

video

Huacho: Encapuchados hurtan dinero y celulares en churrasquería repleta de familias

video

Impactante accidente de mototaxi y moto deja conductores gravemente heridos

video

Estudio revela que las palomas son peligrosas para salud

video

Familia casi muere mientras dormía tranquilamente debido a cúster que se empotró contra su casa

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 26 de agosto del 2025

video

'Secretos de cocina': Prepara unas deliciosas pechugas rellenas de queso y tocino con Sandra

video

Secretos de Cocina: Programa del martes 26 de agosto del 2025

video

Día del Adulto Mayor: Todas las actividades que pueden hacer para estar activos

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de agosto de 2025

video

Niña quemada por salvar la vida de sus hermanitas necesita ayuda para curarse

video

Sujeto que agredía a su pareja es brutalmente golpeado ¡Pero la mujer lo terminó defendiendo!

video

Dina Boluarte asegura que la economía subió un 3.3: "Peruanos hoy gastan más"

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 26 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo