GRABADO el 26-08-2025

Extorsionador lanza explosivo a vivienda ¡Y el perrito de la casa lo apagó antes que detone!

El hecho ocurrió en Huaral, en la vivienda del periodista de investigación Carlos Mesías.



