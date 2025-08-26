GRABADO el 26-08-2025

Extorsionador lanza explosivo a vivienda ¡Y el perrito de la casa lo apagó antes que detone!

El hecho ocurrió en Huaral, en la vivienda del periodista de investigación Carlos Mesías.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 26 de agosto de 2025.

Betssy Chávez podría morir en tres días si continúa con su huelga de hambre.

Extorsionador lanza explosivo a vivienda ¡Y el perrito de la casa lo apagó antes que detone!.

ATV Noticias Central: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 25 de agosto de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del lunes 25 de agosto del 2025.

Kenji Fujimori reaparece y asegura que no apoyará a Keiko de cara a las presidenciales 2026.

CSJ concluye investigación preparatoria por muerte de bomberos en el Jorge Chávez.

Vecinos de Miraflores: alcalde insiste en instalar módulo y afectar parque.

López Aliaga sigue firme con su plan ferroviario al recibir segundo lote de trenes.

El Agustino: hombre salía de su auto y es asesinado de 30 balazos, ¡9 de ellos en la cabeza!.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 25 de Agosto de 2025.

¡Exclusivo! Puesto de golosinas era usado como fachada de bar clandestino.

Juan Santiváñez: Censurado ministro vuelve al Ejecutivo y citan al premier para dar una explicación.

Joven es víctima del sexting luego que compañero publicara video íntimo en WhatsApp.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

