LATINA NOTICIAS EDICIÓN MATINAL - DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
Desde Latina Noticias
Sereno motorizado impactó contra una vecina de San Juan de Miraflores que caminaba por la vereda..
Viajaron de Lima a Arequipa para robar 260 mil dólares de una casa de cambio..
En solo 10 minutos robaron autopartes de 3 vehículos y los dejaron inoperativos..
DELINCUENTES ROBAN AUTO A JOVEN Y ASALTAN A SU PADRE POR SER TESTIGO.
Peruano logra conquistar los tres volcanes más emblemáticos de Arequipa en poco más de 30 horas.
Rompemuelles informales y peligrosos: Esta es la realidad que se vive en las calles.
Patricia Portocarrero y su historia nunca contada: esperé a que mi padre se muera para ser actriz.
¿Cuál es la clave para que las plantas duren más tiempo? Este es el secreto.
El puente colgante más extremo está en Lima: Este es el paraíso escondido de San Juan de Lurigancho.
Danzas, música y comida en la fiesta San Roque: La herencia de San Jerónimo de Tunán.
Pan con chicarrón arrasa en mundial de desayunos de Ibai: Así desayunan los peruanos.
LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.
Se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para asaltar a ancianos: Así fueron capturados.
Pasaje sube por cobro de cupos: Peruanos invierten dinero y viajan con miedo ante extorsiones.
Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.
