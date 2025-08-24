Patricia Portocarrero y su historia nunca contada: esperé a que mi padre se muera para ser actriz
En el nuevo episodio de Habla Serio, Mónica Delta y Santiago Gómez entrevistan a Patricia Portocarrero. La exitosa actriz recordada por su papel de Sor Rita en el Santo Convento revela el dolor más profundo que vivió, confesando que tras perder un embarazo sintió "ganas e intención de morir". La también comediante comparte cómo el humor se convirtió en su única salvación y "control de daños", ayudándola a sanar. Además, aborda sus inseguridades de infancia, la realización personal de ser madre y la forma en que su arte le permitió superar la adversidad.
