GRABADO el 09-09-2025

Reportan niños afectados por bacteria en INSN San Borja: "Se relajan controles de bioseguridad"

En diálogo con Exitosa, el médico epidemiólogo, Antonio Quispe, dio detalles sobre la reciente denuncia de que al menos 12 niños habrían sido afectados por bacteria hospitalaria en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. El especialista pidió mayor control de bideoseguridad en áreas de UCI.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú UCI MenoresDeEdad AntonioQuispe

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES IBÁÑEZ O LOZANO, ¿QUIÉN MIENTE? PERÚ SE DESPIDE HOY DE LAS ELIMINATORIAS- 09/09/25.

Óscar Ibáñez no será más DT de la Selección tras partido con Paraguay: ¿Mintió o lo engañaron?.

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario.

Penal 'El Frontón': MP solicita retiro del voto respecto a la viabilidad del centro penitenciario.

¿Cómo manejar el estrés laboral?.

Bancos deben ofrecer tarjetas de crédito sin desgravamen: ¿Qué significa esto?.

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC.

Delia Espinoza sorprendida por presencia de Santiváñez en la ONU: "¿Cuál habrá sido el propósito?".

Fiscalía presentará demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el TC.

La importancia de tener un SOAT vigente y su cobertura.

Surco: Vecinos preocupados por semáforos inoperativos y falta de señalización en Vía Expresa Sur.

La Victoria: Venta de edredones de algodón incrementa por bajas temperaturas.

Reportan niños afectados por bacteria en INSN San Borja: "Se relajan controles de bioseguridad".

Delia Espinoza sobre denuncias en su contra: "Avanzan rápidamente y eso puede generar sospechas".

Delia Espinoza: "El manejo selectivo está demostrado en el Congreso y la JNJ".

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.