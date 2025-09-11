Infidelidad: especialista analiza si una persona infiel puede cambiar
En entrevista con Exitosa, un experto en relaciones de pareja explicó los factores psicológicos y emocionales que influyen en la conducta del infiel y si es posible que no reincida.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
EXITOSA DEPORTES ¿SELECCIONADOS PELEADOS? Sergio Peña lanza indirectas a jugadores ausentes.
Dina Boluarte: "Se debe trabajar sin corrupción, esa es la clave".
Dina Boluarte: "Se debe trabajar sin corrupción, esa es la clave".
Infidelidad: especialista analiza si una persona infiel puede cambiar.
Cambios en la Selección: ¿Manuel Barreto sería el nuevo DT de la 'blanquirroja'?.
Chicharronería "A Su Gusto" y Exitosa consienten a sus oyentes con un delicioso chaufa.
Bus accidentado en Vía de Evitamiento: Conductor no contaría con licencia para conducir.
Martín Vizcarra descarta que su hermano sea el 'plan B' de Perú Primero en elecciones de 2026.
Mundial de Desayunos: Ibai anunciará este sábado al ganador de la competición.
Mundial de Desayunos: Ibai anunciará este sábado al ganador de la competición.
Martín Vizcarra sobre penal 'El Frontón': "No tiene pies ni cabeza, no soluciona nada".
Accidente en Vía Evitamiento: Conductor del bus no contaría con licencia para conducir.
Exitosa y chicharronería "A Su Gusto" premian a oyentes con un sabroso chaufa.
Trabajadores que cobran por RR.HH. rechazan aportar al sistema de pensiones.
Universidad Continental reconocida por excelencia en educación digital a distancia..
Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.