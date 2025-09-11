GRABADO el 11-09-2025

Mundial de Desayunos: Ibai anunciará este sábado al ganador de la competición

El streamer español, Ibai Llanos, informó que este sábado 13 de septiembre anunciará al ganador del Mundial de Desayunos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ¿SELECCIONADOS PELEADOS? Sergio Peña lanza indirectas a jugadores ausentes.

Dina Boluarte: "Se debe trabajar sin corrupción, esa es la clave".

Dina Boluarte: "Se debe trabajar sin corrupción, esa es la clave".

Infidelidad: especialista analiza si una persona infiel puede cambiar.

Cambios en la Selección: ¿Manuel Barreto sería el nuevo DT de la 'blanquirroja'?.

Chicharronería "A Su Gusto" y Exitosa consienten a sus oyentes con un delicioso chaufa.

Bus accidentado en Vía de Evitamiento: Conductor no contaría con licencia para conducir.

Martín Vizcarra descarta que su hermano sea el 'plan B' de Perú Primero en elecciones de 2026.

Mundial de Desayunos: Ibai anunciará este sábado al ganador de la competición.

Mundial de Desayunos: Ibai anunciará este sábado al ganador de la competición.

Martín Vizcarra sobre penal 'El Frontón': "No tiene pies ni cabeza, no soluciona nada".

Accidente en Vía Evitamiento: Conductor del bus no contaría con licencia para conducir.

Exitosa y chicharronería "A Su Gusto" premian a oyentes con un sabroso chaufa.

Trabajadores que cobran por RR.HH. rechazan aportar al sistema de pensiones.

Universidad Continental reconocida por excelencia en educación digital a distancia..

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.