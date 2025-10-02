GRABADO el 02-10-2025

Ciudadanos informan situación por paro de transportistas ADNRPP ENTREVISTA

Durante el paro de transportistas en Lima, usuarios reportaron interrupciones y agresiones en distintas zonas de la ciudad: en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres trabajadores informales bloquearon rutas y pincharon llantas de buses, afectando el transporte de escolares y pasajeros hacia sus centros de trabajo además, la falta de comunicación y presencia policial generó confusión entre los ciudadanos y retrasos significativos, evidenciando cómo estas paralizaciones impactan directamente en la vida diaria y seguridad de miles de limeños.



