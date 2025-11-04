GRABADO el 04-11-2025

Petro propone a Sheinbaum alianza binacional contra el crimen LR

El presidente Gustavo Petro propuso a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, formar un grupo binacional para combatir el crimen organizado entre ambos países. La iniciativa busca frenar las mafias transnacionales que comparten rutas y operaciones entre Colombia y México.

